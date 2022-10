Stadt Lübbecke erhöht Aufwendungen für Flüchtlinge

Drei aus der Ukraine stammende Frauen auf dem Weg in eine Landeserstaufnahmestelle. Auch in Lübbecke kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern an.

Der Rat der Stadt soll diese Ausgaben, zu denen die Stadt verpflichtet ist, in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. Oktober, 17.30 Uhr, dann beschließen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar kommen vermehrt Geflüchtete in Lübbecke an, auch aus anderen Ländern. Die Aufwendungen für Geflüchtete waren deshalb in den Monaten April bis Juni erheblich höher als in den Monaten davor, schildert die Stadtverwaltung. So betrug die monatliche Zahlung im Januar etwa 50.000 Euro, im Mai dann rund 150.000 Euro. Der Anstieg der Krankenhilfe macht sich dabei besonders bemerkbar.

Dadurch, dass die Menschen aus der Ukraine aber rasch Hartz-IV-Leistungen erhalten, sinkt der Aufwand für die Kommune in etwa wieder auf das Niveau zu Beginn des Jahres, heißt es weiter. Wie sich das Ganze im laufenden Jahr weiterentwickeln wird, sei kaum zu kalkulieren, teilt das Finanzdezernat mit. Die Verwaltung erwartet aber weitere Zuweisungen von Flüchtlingen und steigende Aufwendungen für die Krankenhilfe.

Gleichzeitig erhält die Stadt Lübbecke auch Bundesmittel zur Unterbringung von Flüchtlingen. Bislang konnten gut 301.000 Euro sowie gut 136.000 Euro verbucht werden. Dazu kommt eine Ausgleichszahlung für sogenannte Geduldete über 273.000 Euro.