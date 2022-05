Stadt wird zum Abenteuerspielplatz

Endlich! Nach zwei Jahren Pause findet das Lübbecker Kinderfest wieder statt. Am Samstag, 7. Mai, wird die Innenstadt von 10 bis 18 Uhr zu einem riesigen Abenteuer-Spielplatz. In dieser Zeit haben die Eltern auch viel Zeit zum Bummeln und Shoppen, denn die Geschäfte sind ebenfalls bis 18 Uhr geöffnet.

Kinderfest in Lübbecke am 7. Mai – Spaß für Mädchen und Jungen – Shoppingzeit für die Eltern

Das Wasserspiel mitten in der Stadt ist auch beim Kinderfest eine Attraktion.

Die Veranstaltung des Vereins Lübbecke Marketing bietet eine große Auswahl an Aktionen und Angeboten für Kinder aller Altersgruppen. Überall finden die Kinder liebevoll gestaltete Spiele und Erlebnisinseln von sozialen Einrichtungen, Vereinen, Händlern und Freiwilligen. Für den sportlichen Spaß werden eine große Alpenrutsche, ein Kletterturm sowie ein Bungee-Trampolin aufgebaut.

„Es sind die vielen kreativen Aktionen, mit denen die Stadt ihr Herz für Kinder zeigt und die das Kinderfest erst zu dem außergewöhnlichen Erfolg gebracht haben, den es heute in unserer Region hat“, zeigen sich die Organisatorinnen des Kinderfestes, Uta Bracke und Britta Goertz, begeistert. „Unser Dank geht schon jetzt an die vielen ehrenamtlichen Akteure, die sich nach der langen Pause wieder in der Innenstadt engagieren.“

Die Jugendfeuerwehr Lübbecke ist seit vielen Jahren Stammgast beim Kinderfest in der Lübbecker Innenstadt. Foto: Fotostudio Pescht

Die Kinder können alle Aktionen kostenlos nutzen. Für ein kleines Speise- und Getränkeangebot ist natürlich auch gesorgt.

Hier eine Übersicht der beteiligten Vereine, Gruppen und Institutionen:

Jugendfeuerwehr Lübbecke,

THW-Ortsverband Lübbecke,

Schützen-Musik-Corps Lübbecke,

CVJM Lübbecke,

TuS N-Lübbecke,

Evangelische Freie Gemeinde Lübbecke,

Pfadfinder St. Johannes,

SPD-Stadtverband,

NABU-Kreisverband,

Tanzschule Patsy Hull,

der Kinderchor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Lübbecke,

Freilichtbühne Nettelstedt,

Julia Loose – Mini-Ponys,

Landwirtschaftlicher Kreisverband Minden-Lübbecke

TuS Gehlenbeck.

Auch die Initiative „pro Fahrrad“ ist mit einem Stand beteiligt. Hier können Plakate und Schmuck für Fahrräder gebastelt werden, auch zur Vorbereitung der „Kidical Mass“, der bunten Fahrraddemo für Kinder und Familien am 14. Mai in Lübbecke. Hinzu kommen zahlreiche Aktionen der Lübbecker Geschäfte.

Der Kletterturm ist immer wieder eine spannende Herausforderung für Kinder und Jugendliche. Foto: Thomas Urner

Einen „Zuschlag“ gibt es am Sonntag, 8. Mai. Dann wird ab 11 Uhr in der Lübbecker Fußgängerzone beim großen Kinderflohmarkt an voraussichtlich mehr als 100 Ständen gehandelt und gefeilscht. Die Flächen stehen für die Kinder oder ihre Eltern zur freien Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gehandelt werden dürfen ausschließlich Gegenstände, die einen direkten Bezug zum Kindesalter haben, wie zum Beispiel Kinderkleidung, Kinderspielzeug, Spiele für Kinder oder Kinderwagen. Gewerbliche Händler sind für den Kinderflohmarkt nicht zugelassen.