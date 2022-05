Lübbecke

Schüler müsste man noch mal sein. Dann gibt es richtig nette Partys zu erleben. So wie am Mittwoch an der Stadtschule - mit Sackhüpfen, Rodeo und Live-Musik. Den Anlass für die Großveranstaltung bot das zehnjährige Bestehen der noch immer jungen Bildungseinrichtung.

Von Kai Wessel