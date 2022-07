 Stadtwerke Lübbecke lassen Wasser sprudeln

Neuer Trinkbrunnen in der Langen Straße - Fotowettbewerb gestartet

Lübbecke

In der Fußgängerzone in der Langen Straße am Wappenplatz sprudelt seit Mittwoch ein Trinkwasserbrunnen. Hier kann jeder kostenlos Lübbecker Trinkwasser trinken und zapfen.