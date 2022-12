An den Haustüren werden die Sternsinger wie hier in Werther freundlich empfangen. Sie sammeln Geld für Kinderhilfsprojekte. Die Lübbecker Gemeinde St. Johannes Baptist verzichtet in diesem Jahr aber auf die persönlichen Besuche.

Wie Susanne Leimbach mitteilt, haben sich die Organisatoren in der Kichengemeinde St. Johannes Baptist in Lübbecke dazu entschieden, sich wieder per Brief als „Segen to go“ an die Gemeindemitglieder und Interessierten in den beiden zugehörigen Kommunen zu wenden. Es ist ein Aufruf, sozusagen selbst zum Sternsinger zu werden und das eigene Zuhause zu segnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der ganze Pastoralverbund in den vergangenen beiden Jahren auf die Haustürbesuche rund um den Dreikönigstag verzichtet, bei denen Kinder in Anlehnung an die Heilgen Drei Könige aus der biblischen Weihnachtsgeschichte ein Haus und seine Bewohner für das neue Jahr den Segen Gottes zusprechen und Spenden für notleidende Kinder in aller Welt einsammeln. Am Dreikönigstag im Januar 2023 wird das Vorgehen hingegen nicht einheitlich sein. In Espelkamp und Preußisch Oldendorf werden Kinder losziehen, so Susanne Leimbach. In Lübbecke habe man sich bereits im Herbst dagegen entschieden. „Damals war die pandemische Situation noch eine andere, aber wir bleiben jetzt bei der Entscheidung“, erläutert Susanne Leimbach, die die Aktion seit nunmehr 25 Jahren mitorganisiert. Denn jetzt herrsche ein hoher allgemeinder Krankenstand und die älteren Menschen, die Besucher werden, wären teilweise immer noch in Sorge. „Und auch alle Verantwortlichen in der Gemeinde für die Aktion sind über 60 Jahre alt“, sagt Leimbach.

Sie hofft auf das Verständnis der Gemeindemitglieder und kann der Briefvariante auch etwas Positives abgewinnen: „Persönlich können wir an einem Tag vielleicht 80 Haushalte besuchen. Jetzt haben wir 120 in unserer Kartei, die alle ihren Segensbrief erhalten.“ Im Januar 2024 werde es dann sicher wieder Besuche der Sternsinger auch in Lübbecke und Hüllhorst geben.

Wer so ein Segenspaket wünscht und damit die Sternsingeraktion unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an die Sternsingergruppe wenden: sternsinger[email protected] Das Segenspaket wird dann zugestellt. Die Spende kann an die Kirchengemeinde überwiesen werden.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indonesien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77.400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland.