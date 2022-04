Lübbecke/Obermehnen

Jetzt beschließen oder mit den Beschluss warten? Das war die Frage, die am Mittwoch im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme in Obermehnen diskutiert worden ist. Dabei ging es um den Ausbau der Hegel-, Herder- und Kantstraße am nördlichen Rand von Obermehnen.

Von Arndt Hoppe