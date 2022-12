Streit um zusätzliche Integrationsförderung in Lübbecke

Die CDU-Fraktion hatte beantragt, im neuen Haushalt 50.000 Euro für integrative und bildungspolitische Projekte an den Lübbecker Grundschulen bereitzustellen. Hintergrund ist die große Zuwanderung in diesem Jahr, vor allem aus der Ukraine. Insbesondere ist an zusätzliche Sprachförderung gedacht, damit sich die Kinder rasch integrieren. „Auch bildungspolitische oder kulturelle Angebote wirken unterstützend und fördern das soziale Miteinander in unserer Stadt“, heißt es in dem Antrag weiter.

