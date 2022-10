Theater in Lübbecke: "Pygmalion" mal ganz anders

Komödie „Kauz und Chaotin“ ist am 6. November in der Stadthalle zu sehen

Lübbecke

Die Theaterreihe geht weiter: Das Kulturteam Lübbecke zeigt am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Stadthalle die Komödie „Kauz und Chaotin“. Es gastiert das Ensemble der „Komödie am Altstadtmarkt“ Braunschweig.