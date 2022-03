"Thema noch nicht im Bewusstsein"

Ein Bürgerentscheid zur Stadthalle ist erst einmal vom Tisch. Wie berichtet, hat es im Stadtrat für den Vorschlag von Bürgermeister und Verwaltung nicht ausreichend Zustimmung gegeben, mittels einer Bürgerbefragung eine Grundsatzentscheidung für oder gegen einen Neubau der sanierungsbedürftigen Halle herbeizuführen. Dagegen konnte der interfraktionelle Antrag für eine Planung von Grund auf 21 Ja-Stimmen auf sich vereinen.

Die Bürger abstimmen zu lassen, sorge für Klarheit, sei ein Ausdruck gelebter Demokratie und in dieser Frage und zu diesem Zeitpunkt „goldrichtig“, argumentierte SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Schröder für den Bürgermeister-Vorschlag. Zugleich kritisierte er die Haltung von CDU und Grünen als überheblich, die Entscheidung den Bürgern nicht zuzutrauen. Schröder: „Statt zu versuchen, mit Argumenten zu überzeugen und sie zur Wahl zu stellen, will man das lieber zusammen mit ein paar Interessengrüppchen und den üblichen Verdächtigen zurecht kungeln.“ Schröder bekannte, dass es derzeit in der SPD-Fraktion unterschiedliche Meinungen zu Sanierung oder Neubau gebe. Er beantragte namentliche Abstimmung. Klaus-Jürgen Bernotat (CDU) warb dafür, den von allen Fraktionen im September gestellten Antrag auch umzusetzen, also zunächst ein Nutzungskonzept für die Halle mit Hilfe einer externen Moderation zu erarbeiten. „Erst danach soll die Entscheidung getroffen werden, ob saniert oder gebaut wird. Das war Konsens der gesamten Politik.“ Er erinnerte die SPD-Fraktion auch daran, dass sie es war, die einen Bürgerentscheid zur ZOB-Verlegung abgelehnt hatte und von der Tagesordnung nehmen ließ, um nicht darüber zu diskutieren. Auch bei der Weingartenstraße gebe es einen gültigen Ausbaubeschluss, der „aus fadenscheinigen Gründen“ nicht umgesetzt werde. Bernotat kritisierte zudem, dass die Frage für den Entscheid einseitig gestellt sei.

Christiane Brune-Wiemer (Grüne) befürwortete die umfassende, ergebnisoffene Bürgerbeteiligung, wie sie im Antrag gefordert werde. Dies werde eine breite Akzeptanz erzeugen. „Es heißt nicht, dass wir nur zwischen Abriss und Sanierung entscheiden. Es kann auch sein, dass wir zu ganz neuen Lösungen kommen“, sagte sie. „Wir Grünen befürworten Bürgerbeteiligung, aber wir schauen genau, welches Format das Richtige ist.“ Wenn nötig, könne es nach dem Werkstattverfahren auch noch einen Bürgerentscheid geben. Den Fokus auf die Finanzen legte Henrich Oevermann für die FDP-Fraktion: „Vorsorglich sollen die Bürger schon mal zustimmen, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob wir uns das leisten können.“ Kerstin Wöbbeking schilderte, dass sie anfangs total begeistert von den Neubauplänen inklusive Entwicklung des ganzen Quartiers gewesen sei. Es gelte aber auch Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes zu berücksichtigen. Sie sei absolut für einen Bürgerentscheid, halte den Zeitpunkt 15. Mai aber für zu früh. September sei besser. Für die Wählergemeinschaft WL sprach Karl Gerd Husemeyer. Das Thema sei noch gar nicht richtig im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. „Jetzt eine Bürgerbefragung aus dem Hut zu zaubern, ist völlig verfehlt.“ Einem Bürgerentscheid müsse eine intensive Debatte vorausgehen. Schon allein die Fragestellung – „tendenziöser geht es nicht mehr“, „eine Frechheit“ – sei ein Grund, die Vorlage abzulehnen, so Husemeyer. Bürgermeister Haberbosch erläuterte, dass der gesetzliche Rahmen für einen Ratsbürgerentscheid vorsehe, das etwa 20 Tage vor dem Termin – er hatte den 15. Mai vorgeschlagen – eine Wahlbenachrichtigung inklusive ausführlicher Info-Broschüre mit den Argumenten von Verwaltung und Parteien an die Bürger verschickt würde.

Kostenschätzung

Das überzeugte die Gegner eines Entscheids im Mai aber nicht. Andreas Holdmann (CDU): „Aus dem Bauch heraus zu entscheiden, dafür ist die Frage zu wichtig.“ Er schilderte, wie gerade von Musikern die derzeitige Halle mit ihrer Akustik und Bühnentechnik geschätzt werde und bezweifelte, dass die genannte Kostenschätzung für den Neubau mehr biete als eine Standardausstattung. „Außerdem haben wir unheimlich viele Projekte laufen: die Bäder, die Pestalozzischule, Glasfaser, die Grundschulen und Sportplätze. Und dann noch die Stadthalle?“ Auch Christoph Krüger (CDU) forderte mehr Zeit ein und dann am Ende des Prozesses einen Bürgerentscheid. Bei der Gegenüberstellung der Kosten von Neubau und Sanierung bat Finanzdezernent Dirk Raddy um mehr Genauigkeit. Er nannte die Eck-Zahlen: Eine Komplettsanierung würde 15,8 Millionen Euro kosten, ein Neubau inklusive Abriss 19,2 Millionen. Raddy warb dafür, nicht auf die reinen Investitionskosten zu schauen, sondern auch die weiteren Betriebskosten einzubeziehen. Bei der Kalkulation des Neubaus sei eine 25 Prozent kleinere Fläche zugrunde gelegt worden. Die Flächeneinsparungen ließen sich etwa durch günstigere Wegebeziehungen im Gebäude erreichen, so Raddy.