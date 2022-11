Tolles Federvieh und eine Nachwuchshoffnung

115 Züchter präsentieren ihre Tiere bei der Bezirksgeflügelschau in Lübbecke

Lübbecke

Von der hohen Qualität der Geflügelzucht in der Region haben sich am vergangenen Wochenende Besucher und natürlich auch die Preisrichter bei der Bezirksverbandsschau in Lübbecke überzeugen können. Sandra Mittag konnte sich dabei nicht nur über einen Abteilungssieg, sondern auch über den Landratspokal freuen.

Von Martin Nobbe