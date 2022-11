Tradition in Gehlenbeck: „Nach dem Jahreswechsel ist vor Gieseking“

Vorverkauf am ersten Advent

Lübbecke-Gehlenbeck

Wenn die Adventszeit in Sichtweite kommt, Weihnachten seine Schatten vorauswirft und der Jahreswechsel näher rückt, dann ist in Gehlenbeck die Zeit an Bernd Giesekings „Satirischen Jahresrückblick“ zu denken.