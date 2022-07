Diesen Einblick in die heimische Tierwelt bekommen nicht viele geboten. Der Lübbecker Ulrich von Eichel-Streiber hat von seinem Fenster aus einen erstklassigen Blick auf die Kinderstube eines Turmfalkenpärchens.

„Vor einigen Jahren hatten wir schon einmal ein Turmfalkenpaar, das hier gebrütet hat, aber sie waren in den vergangenen Jahren ausgeblieben“, berichtet der Naturinteressierte und Oberstleutnant a. D., der sich nach seiner Pensionierung vor einigen Jahren am Vierlindenweg in Lübbecke zur Ruhe gesetzt hat. Umso mehr freut er sich, dass sich unter dem Dach der alten Scheune, die gegenüber seinem Wohnhaus auf dem Grundstück steht, wieder ein Paar angesiedelt und erfolgreich Nachwuchs herangezogen hat.