TuS Gehlenbeck hat allen Grund zum Feiern

Ein „Geburtstag“, prominenter Besuch und – wie es Torsten Jager vom TuS-Vorstand formulierte - „jede Menge nachzuholen“.

Für Letzteres war einmal mehr Corona verantwortlich, sodass Karl-Heinz Eikenhorst, Kreisvorsitzender des FLVW (Fußball und Leichtathletik Verband Westfalen) erst jetzt die Glückwünsche des Verbandes zum 75. Vereinsjubiläum des TuS Gehlenbeck überbringen konnte.

Tatsächlich hätte „das dreiviertel Jahrhundert erfolgreiche Sportvereinsgeschichte, die der TuS Gehlenbeck in unserer westfälischen Heimat geschrieben hat, schon 2020 gefeiert werden sollen“, sagte Eikenhorst. „Aber umso herzlicher fällt jetzt unser Glückwunsch aus, denn was Ihr in dieser Zeit geleistet habt, gibt Euch allen Grund zum Feiern“.

Günter Grote ausgezeichnet

Und mit ungewöhnlichen Anlässen zur Gratulation sollte es an diesem Abend weiter gehen: Mit Günter Grote zeichnete der Kreisverbands-Chef stellvertretend für den Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen „ein Urgestein des TuS und Weggefährten unseres Verbandes mit der Verdienstnadel in Gold aus, ohne den viele Kapitel der Gehlenbecker Vereinsgeschichte nicht nur einfach unvollständig, sondern wohl kaum geschrieben worden wären“.

„In Anerkennung der hervorragenden Verdienste um den Sport in Westfalen“ ehrte Karl-Heinz Eikenhorst das TuS-Urgestein Günter Grote mit der Verdienstnadel in Gold vom Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen aus. Foto:

Damit aber immer noch nicht genug: Denn unter den Jubilaren, die der TuS-Vorstand mit einem besonderen Präsent bedachte, waren mit Willi Bösch und Wilfried Keiser gleich zwei Mitglieder, die dem Verein schon Anfang 1947 – nur anderthalb Jahre nach dessen Gründung – beigetreten sind.

75 Jahre Treue zum Verein

„Die Tatsache, dass Ihr unserem TuS heute tatsächlich schon 75 Jahre angehört, macht Euch beide zu herausragenden Beispielen für eine Vereinstreue, wie sie in dieser schnelllebigen Zeit alles andere als selbstverständlich ist und die einen ganz besonderen Dank verdient hat“, meinte Torsten Jager.

Großen Dank sprach der Vorstand einmal mehr den Vereinssparten aus, „die mit ihren unschätzbar wichtigen ehrenamtlichen Trainern, Übungsleitern und Helfern auch im vergangenen Jahr gleichsam die Säulen unseres breiten und verlässlichen Sportangebots repräsentiert und mit Leben gefüllt haben“.

Nachträglich zum 75. Vereinsjubiläum überbrachte Kreisvorsitzender Karl-Heinz Eikenhorst die Glückwünsche des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen an Dietmar Manske vom TuS-Vorstand. Foto:

Es läuft alles rund

Nur ein Beispiel dafür ist die von Christian Lömker und Marcel Grothe geführte Fußballabteilung, die neben ihrem Spielbetrieb einer Frauenmannschaft, der 1. und 2. Herrenmannschaft sowie drei Alt-Liga-Teams mehr als 100 Kindern und Jugendlichen in sieben Altersklassen „ein mannschaftssportlich attraktives Angebot liefert“.

Währenddessen sind es in der Handballsparte des TuS ebenfalls zwei Herren- und ein Damenteam, sowie fünf Jugendmannschaften und ein Team der Handball-Minis. „Damit bietet der TuS einmal mehr ein konsistentes Handballangebot für alle Generationen – von den Kleinsten bis zu den Senioren“, so Spartenleiter Stefan Finke.

Fitness im breiten Angebot

Und dass die Abteilung „Fitness und Breitensport“ des TuS ihren Namen zu Recht trägt, machte Janine Kuhlmann deutlich. So ist es der Spartenleiterin und ihrem Team nicht nur gelungen, das eigene Angebot vom reinen Kinder- und Eltern-Kind-Turnen über Programme wie „Rücken und Fitness“, Gymnastikkurse sowie ein spezielles Langhanteltraining buchstäblich breit aufzustellen.

Besonders stolz macht alle Verantwortlichen der TuS-Sparte, so Kuhlmann, „dass wir im vergangenen Jahr von der Stadt Lübbecke für 102 erfolgreich abgelegte Sportabzeichen ausgezeichnet wurden und mit diesem Vereinsrekord unter allen Vereinen der Stadt den zweiten Platz belegt haben“.

Neue Mitglieder im Vorstand

Verabschieden musste der TuS aus dem geschäftsführenden Vorstand, Andreas Halwe und Jens Meyer, denen Torsten Jager für „ein in beiden Fällen über Jahre beispielloses Engagement dankte“. Einstimmig gewählt wurden an ihrer Stelle Timo Rosenthal und Benedikt Selle, denen der scheidende Andreas Halwe mit auf den Weg gab: „Leute glaubt mir, ich kann es beurteilen – Ihr stellt Euch in den Dienst des ‚geilsten‘ Sportvereins der Welt“.