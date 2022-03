Überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Viele Privatleute und Firmen beteiligen sich an Spendensammelaktion für Ukraine in Blasheim

Lübbecke

Eigentlich wollte Familie Hartmann aus Blasheim nur den freien Platz in ihrer Garage zur Verfügung stellen, um einige Säcke und Kartons der Spendenaktion des in Osnabrück wohnenden Cousins von Elvira Hartmann zwischenzulagern. Am Freitagnachmittag allerdings stapelten sich in der Diele und auf der Hofeinfahrt des älteren Bauernhauses an der Blasheimer Straße gefühlt hunderte Säcke, Taschen, Flaschen, Kartons und weitere Güter.

Von Peter Götz