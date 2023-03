Ukrainische Pianistin tritt in Lübbecke auf

Eine beliebte Traditionsveranstaltung der Musikschule Lübbecke ist das „Podium junger Künstler“, das begabten Nachwuchskräften eine Bühne bereitet, um Erfahrungen mit der Präsentation eines anspruchsvollen Programms machen zu können. Dieses Konzertformat wird am Sonntag, 12. März, fortgesetzt.

"Podium junger Künstler" am 12. März - Jana Esau (Violine) und Julia Esau (Violoncello) sind mit dabei

Beim Konzert am 12. März zu erleben: Iryna Kuzmych, eine junge Pianistin, die seit ihrer Flucht aus der ukrainischen Heimat in Lübbecke lebt.

An diesem Tag erlebt das Publikum Iryna Kuzmych - eine junge Pianistin, die seit ihrer Flucht aus der ukrainischen Heimat in Lübbecke lebt. Sie stand in der Ukraine kurz vor dem Abschluss ihres Klavier-Bachelorstudiums.

Die Musikschule Pro Musica hat ihr eine Übemöglichkeit verschafft und den Kontakt zur Musikhochschule Münster vermittelt, wo sie nach einem erfolgreichen Vorspiel ihr Studium fortsetzen konnte. Nun steht sie in Münster vor ihrer Abschlussprüfung. Als „Generalprobe“ wird sie sich in Lübbecke mit einem Ausschnitt aus ihrem Konzertprogramm am „Podium junger Künstler“ beteiligen. Sie präsentiert Werke von Claude Debussy, Franz Liszt, Sergei Rachmaninow und des ukrainischen Komponisten Miroslaw Skoryk.

„Seit kurzer Zeit verfügen wir mit dem Steinway B-Flügel über ein Instrument, das die jungen Künstler auf ihrem hohen Ausbildungsstand begleitet. Das ist wichtig, wenn man sich überregional behaupten und weiterentwickeln will“, erläutert Schulleiter Martin Obermeier.

Als Generalprobe dient das „Podium junger Künstler“ in Lübbecke dem Geschwisterduo Jana Esau (Violine) und Julia Esau (Violoncello). Foto:

Als Generalprobe dient das „Podium junger Künstler“ auch dem Geschwisterduo Jana Esau (Violine) und Julia Esau (Violoncello). Unter der Anleitung von Violoncellolehrerin Katrin Langewellpott haben sie ein Programm mit Werken von Albrechtsberger, Gliere und Honegger erarbeitet, mit dem sie jüngst beim 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich waren. Ende März treten sie damit beim Landeswettbewerb in Münster an.

Beginn der Veranstaltung im großen Saal der Musikschule im Bürgerhaus/Altes Amtsgericht in Lübbecke ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der anfallenden Kosten wird gebeten.