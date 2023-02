Unbekannte legen nachts Mülleimer auf die B65 in Lübbecke

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Unfall verursacht

Lübbecke

Wenn das ein Dummer-Jungen-Streich gewesen sein soll, dann ein sehr dummer. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag an mehreren Stellen in Lübbecke Gegenstände auf Straße gelegt, unter anderem einen Mülleimer. Das hat die Polizei jetzt bekannt gegeben.