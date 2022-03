Ungebetene Gäste stören die Vorfreude

Königsmühle Eilhausen in Lübbecke: Unbekannte erleichtern sich in den Büschen – Mühlengruppe besteht 40 Jahre

Lübbecke

Es ist ein schöner runder Geburtstag, auf den sich alle Beteiligten freuen: Die Mühlengruppe Eilhausen blickt 2022 auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück. Dazu wird es – neben den üblichen Mühlentagen an der Königsmühle – ein besonderes Programm geben. In all die Vorfreude mischt sich aber Ärger über ungebetene Gäste, die regelmäßig auf dem Gelände Dinge hinterlassen, die im doppelten Wortsinn zum Himmel stinken.

Von Stefan Lind