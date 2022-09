Big Band der Bundeswehr gastiert am Mittwoch, 7. September, auf dem Lübbecker Marktplatz

Lübbecke

Ein unvergesslicher sommerlicher Musikgenuss und eine mitreißende Bühnenshow erwarten die Besucher am Mittwoch, 7. September, auf dem Lübbecker Marktplatz. Dann wird die Big Band der Bundeswehr erneut ihre Visitenkarte in der Stadt am Wiehen abgeben.