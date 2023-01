Unterwegs zu den jungen Menschen in Lübbecke

„Junge Menschen machen keine Probleme, sondern sie haben welche.“ Mit dieser Grundhaltung ist Dennis Großkreutz seit einem halben Jahr in der Stadt unterwegs, um mit Jugendlichen an ihren Treffpunkten ins Gespräch zu kommen. Aufsuchende Jugendarbeit nennt sich das Konzept.

Vor Jahren hat es in Lübbecke bereits einmal aufsuchende Jugendarbeit neben dem „klassischen“ Jugendzentrum. Dann sollten speziell die Heranwachsenden im Jugendbistro im Alten Amtsgericht altersgerechte Angebote vorfinden. Doch die Finanzierung bereitete Probleme und am Ende wurde dieses Modell aufgegeben. In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt konnte erneut ein Konzept mobiler Sozialarbeit unter Jugendlichen auf den Weg gebracht werden und schließlich mit Dennis Großkreutz die passende Person gefunden werden. „Ich bin nicht der Problemlöser, aber ich will Hilfe zur Selbsthilfe geben“, erläutert Großkreutz. „Mein Ziel ist es eigentlich, mich überflüssig zu machen.“