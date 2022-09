Uralte Knochen und Schädel entdeckt

Lübbecke

Die Andreaskirche im Herzen Lübbeckes ist ein Schatz – sowohl in architektonischer als auch in zeitgeschichtlicher Hinsicht. Doch dieser Schatz ist in Gefahr, dringt doch seit Jahrhunderten Feuchtigkeit von außen in Fundament und Mauerwerk, schädigt Putz und Holzelemente. Eine aufwändige, in vier Schritten vorgesehene Sanierung soll das für die Innenstadt so wichtige Bauwerk retten und in neuem Glanz erstrahlen lassen. Da passten die drei angebotenen Führungen im Rahmen des „Tages des offenen Denkmals“ am vergangenen Sonntag perfekt ins Bild, konnte doch die interessierte Bevölkerung auf diese Weise auf das Projekt aufmerksam gemacht werden.

Von Sonja Töbing