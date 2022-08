Verändertes Festkonzept kommt bei Lübbeckern an

Freitag und Samstag sei jeweils von 18 Uhr an in der gesamten Innenstand etwas los gewesen, bilanzierte am Montag der Geschäftsführer des Lübbecker Stadtmarketingvereins. Und am Sonntag hätten seinem Eindruck nach auch Viele einen Shopping-Bummel gemacht. "In vielen Geschäften haben Prozente gelockt", sagt Schmüser.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet