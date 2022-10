Verdacht auf Alkoholkonsum

Unfälle einer Pedelec-Fahrerin am Obermehner Weg und eines E-Scooter-Fahrers an der Gehlenbecker Straße haben am Wochenende für Einsätze der Polizei gesorgt. Während die Radlerin (58) mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte der 15-Jährige nach ambulanter Behandlung aus selbigem entlassen werden.

Den Erkenntnissen nach hatte die 58-jährige Espelkamperin am Sonntag nach vorherigem mutmaßlichem Alkoholkonsum mit ihrem Pedelec den Obermehner Weg in Richtung der Virchowstraße befahren und war dabei offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es um 16.25 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Peugeot eines Lübbeckers (86). Nach notärztlicher Versorgung wurde die Frau ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Dort erfolgte wegen des geschilderten Verdachts die Entnahme einer Blutprobe. Ihr Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt. Der 86-Jährige blieb unverletzt, das Auto wurde abgeschleppt.

Bereits am Vortag verletzte sich auch ein E-Scooter-Fahrer (15) bei einem Unfall leicht. Den Angaben nach hatte der junge Lübbecker um 22.55 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg von der Straße Am Friedhof kommend in Richtung der Gehlenbecker Straße befahren und in einer Kurve die Kontrolle über sein Elektrokleinstfahrzeug verloren. Dabei kollidierte der Jugendliche mit einer Bordsteinkante, stürzte zu Boden und verletzte sich. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn, offenbar leicht verletzt, ins Krankenhaus. Weil sich den Beamten auch bei ihm Verdachtsmomente eines Alkoholkonsums ergaben, wurde ihm in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten zuvor eine Blutprobe entnommen.