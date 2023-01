Da die Unfallgefahr bei jungen Fahrern deutlich höher ist als im Durchschnitt, werden seit einigen Jahren die Verkehrssicherheitstage am Berufskolleg Lübbecke durchgeführt.

So wurden dieses Jahr knapp 800 Teilnehmende an drei Tagen an verschiedenen Stationen auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr hingewiesen. Dadurch soll die Zahl der Verkehrsunfälle mit jungen Fahrern verringert werden, denn immer wieder müssen Lernende sowie Lehrkräfte erfahren, dass jemand aus dem Berufskolleg Lübbecke zu Schaden gekommen ist.

Gefahr durch Wildwechsel

Da Herbst und Winter besondere Gefahren mit sich bringen, erfuhren die Teilnehmenden zunächst, wie sie ein Auto wintertauglich vorbereiten können und welche Gefahren durch Wildwechsel herrschen. Aufgrund des Ausfalls einer Lehrkraft betreuten die Auszubildenden des Bereichs Kfz-Technik diese Station sogar in Eigenregie.

An einer der nächsten Stationen lernten die Teilnehmenden, wie sie sich richtig verhalten, wenn es doch mal kracht – Rettung einer Person aus einem Pkw und Erste-Hilfe-Maßnahmen inklusive. Dafür stellte das Autohaus Schneider dem Berufskolleg Lübbecke ein Fahrzeug zur Verfügung. Auch hier unterstützten engagierte Auszubildende aus dem Kfz-Bereich, von denen einige der Freiwilligen Feuerwehr angehören und den Teilnehmenden entsprechende Tipps geben konnten: „Einfach für das Unfallopfer da sein, hilft sehr viel. Man sollte die Person in der Angstsituation nicht allein lassen.“

Crashkurs vertieft Eindrücke

Auch die Bundespolizei war vor Ort und hatte einen fahrbaren Bahnübergang mit einem schwer verunfallten Pkw darauf mitgebracht. So konnte eindrücklich demonstriert werden, welche Kräfte bei der Kollision mit Zügen auftreten, wenn durch Unaufmerksamkeit ein Zug übersehen wird. Das Team der Landespolizei mit den Verkehrssicherheitsberatern Klaus Torno und Peter Béfort von der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke klärte über die Folgen von Unfallflucht auf. Danach zeigten sie an ihrer Station einen schwer verunfallten Pkw, was den meisten Teilnehmenden durch die berichteten Schicksale und die entsprechenden Fotos sehr nahe ging. Der anschließende Crashkurs vertiefte diese Eindrücke durch persönliche Berichte betroffener Rettungskräfte. Abgerundet wird die Verkehrserziehung momentan durch Besuche des Polizisten Klaus Torno im Unterricht.

Schulleiter Stefan Becker betonte die seit Jahren sehr gute Kooperation mit der Kreispolizei. Ziel sei es, die jungen Führerscheininhaber mit diesem Projekt zu erreichen, so dass schwere Unfälle im Kreisgebiet vermieden werden können. Der Schulleiter bedankte sich auch bei der Koordinatoren Andreas Hermjohannes und Frank Hesse, welche die Verkehrssicherheitstage jedes Jahr realisieren.