Viel Zuversicht bei Westertor-Eröffnung in Lübbecke

Am Abend vor der Geschäftsöffnung am Donnerstag, 8. Dezember, hat der Marktkauf im Westertor seine Einweihung gefeiert. Mit dabei waren außer Edeka-Mitarbeitern auch Vertreter des Investors HBB sowie aus Rat und Verwaltung der Stadt Lübbecke. Harald Ortner (HBB, links) übergibt einen symbolischen Schlüssel an Marktleiter Donjet Morina.

Foto: Arndt Hoppe