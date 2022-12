Viele Blechschäden auf spiegelglatten Straßen im Mühlenkreis

Spiegelglatte Straßen haben den Verkehrsteilnehmern am Montag im Kreis Minden-Lübbecke insbesondere in den Morgenstunden reichlich Probleme bereitet und der Polizei mehr als genug Arbeit beschert. Bis zum Mittag wurden die Beamten witterungsbedingt zu mehr als 60 Einsätzen gerufen.

Ein Pkw rutscht am Montagmorgen in der Hausberger Schweiz in Porta Westfalica gegen eine Hauswand.

Wie die Polizei meldet, kam es bei einsetzendem Eisregen vor allem zu Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Vier Personen verletzten sich bei Unfällen - darunter drei Radfahrer. Vielfach rutschten Fahrzeuge gegen geparkte Pkw. Mit mehr als 20 Unfällen war der Raum Minden schwerpunktmäßig von dem rutschigen Geschehen auf den Straßen des Mühlenkreises betroffen.

Aber der erste Glätteunfall wurde der Polizei um kurz vor zwei Uhr morgens aus Rahden gemeldet. Ein Fahrzeug rutschte auf der Feldstraße gegen einen anderen Pkw. Rund eine Stunde später liefen zwei Unfälle mit Sachschäden aus der Bruchstraße sowie der Simeonsstraße in Minden auf. Um zu dem letztgenannten Einsatzort zu gelangen, mussten die Beamten ihren Streifenwagen auf spiegelblanker Fahrbahn abstellen und den Weg zu Fuß fortsetzen. Es folgten bis 4 Uhr weitere Unfälle in der Mindener Steinstraße, in der Friedrich-Ebert-Straße in Espelkamp und in Stemwede (Zum Friedenskamp). Dort war ein Auto gegen ein Verkehrsschild gerutscht.

Weitere Unfälle im Berufsverkehr

Zwischen 4 und 5 Uhr geriet in Minden auf der Windmühlenstraße unter anderem ein Streufahrzeug gegen ein Firmentor. Im Hohlweg drohte ein Pkw gegen andere Autos zu gleiten und musste an einem Baum festgebunden werden.

Ab 5 Uhr steigerte sich die Frequenz der Einsätze merklich. So schlidderte in Minden um kurz nach fünf Uhr ein Pkw gegen die Scheibe einer Tankstelle an der Ringstraße. Gegen 5.40 Uhr stürzte ein Radfahrer auf der Kreisstraße in Porta Westfalica-Barkhausen und verletzte sich. Um kurz vor sechs Uhr prallte ein Auto auf der Ratzenburger Straße in Espelkamp gegen ein weiteres Verkehrszeichen, in Minden kollidierte ein Auto „An der Grille“ mit einem Zaun. Gegen 5.55 Uhr stürzte in Lübbecke auf dem Westerhallermaschweg erneut ein Radfahrer und trug leichtere Verletzungen davon. Zur gleichen Zeit rutschte im Schwarzen Weg in Minden ein Auto gegen eine Hauswand. Mit Einsetzen des Berufsverkehrs kam es zu weiteren Unfällen bei dem ein Fahrzeugführer ein Rutschen gegen abgestellte Autos nicht verhindern konnte.

Weitere Mindener Unfälle ereigneten sich in der Straße „An der Landwehr“, dem Rütliweg, der Bastaustraße, der Wilhelmstraße und in der Immanuelstraße. In dieser stürzte gegen 7.35 Uhr ebenfalls ein Radfahrer, er verletzte sich leicht.

Zudem dokumentierte die Polizei kreisweit unter anderem in der Georgstraße in Bad Oeynhausen - dort kollidierten zwei Pkws - sowie der Heinrich-Vormbrock-Straße in Lübbecke Unfälle. In letzterem Fall touchierte ein Auto einen anderen Wagen.

Auto kracht gegen Hauswand

Gegen 7.40 Uhr krachte in der Hausberger Schweiz in Porta Westfalica erneut ein Pkw gegen eine Hauswand. Zuvor hatte das Auto einen Zaun überrollt. Eine Person verletzte sich. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen. In der Folge ereigneten sich unter anderem weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden in folgenden Straßen: Auf dem Esch, Am Ilex (beides Hüllhorst), Viktoriastraße, Luisenstraße, Kanzlers Weide, Königstraße (alles Minden), Am Kokturkanal, Zur Werremündung, Volmerdingsener Straße (alles Bad Oeynhausen) sowie in der Straße Am Bergbach (Hille).

Für die nächsten Tage rechnen die Beamten nach Auswertung der Wettervorhersagen mit einer merklichen Entspannung der Straßenverhältnisse. Dennoch gilt die Bitte der Polizei, weiterhin vorsichtig und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren und reichlich Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen einzuhalten.