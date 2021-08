Virus breitet sich im Mühlenkreis weiter aus: neue Fälle in zwölf Kitas, Schulen und Berufsschulen

Minden (WB). Der Kreis Minden-Lübbeccke hat bis zum Sonntag insgesamt 1710 Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie registriert. Davon sind 1152 Fälle abgeschlossen, so dass aktuell 558 Menschen im Kreis an dem Virus erkrankt sind, das sind 53 mehr als am Vortag. Neue Fälle werden unter anderem aus zwölf Kitas, Schulen und Berufsschulen gemeldet.