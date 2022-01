Immer mehr Bankkunden nutzen das Online-Banking. Überweisungen und Kontoauszüge und vieles mehr erledigen oder speichern sie per Smartphone, Tablet oder PC – unabhängig von Uhrzeit und Ort. Aber auch diese Kunden nehmen bei größeren finanziellen Anliegen gerne einen persönlichen Ansprechpartner für eine Beratung in Anspruch. Die Volksbank Lübbecker Land kombiniert jetzt beides, das Digitale und das Persönliche. Sie geht einen neuen Weg und hat Anfang Januar die „VNEO“ gestartet.

Angebot für digital-affine Mitglieder an der Steubenstraße in Lübbecke unter dem Titel „VNEO“

Die Volksbank Lübbecker Land hat eine neue VNEO-Filiale an der Steubenstraße in Lübbecke eröffnet.

Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Filiale in Lübbecke, die die heimische Genossenschaftsbank an der Steubenstraße (Kreisverkehr B65) eingerichtet hat. Das heißt, die Bank hat nun 23 statt vorher 22 Standorte. Digital-affine Mitglieder und Kunden aus den Stadtgebieten Lübbecke und Preußisch Oldendorf werden von dieser Filiale aus begleitet, die Kunden wurden nach speziellen Kriterien ausgewählt und über das neue Angebot informiert. Die Filiale steht aber auch allen anderen Kunden und Interessierten offen.

„Kunden können auf der Webseite der ‚VNEO‘ zahlreiche Dienstleistungen in Auftrag geben und mit dem Online-Banking ihre Finanzen in der Hand behalten. Wenn sie darüber hinaus Kontakt mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater aufnehmen möchten, geschieht das ganz unkompliziert und ohne Umwege über Whats-App, E-Mail oder das Telefon“, sagt Vincent Brinkmann als Bereichsverantwortlicher.

Katharina Isotow (links), Maya Behnke (Dritte von links) sowie (von links) Beate Piernikarczyk, Kimberley Gräber und Jana Steinkamp zählen zum Team der „VNEO“. Foto: Volksbank Lübbecker Land

Das Beratungsteam vor Ort besteht aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für ihre neuen Aufgaben eigens geschult wurden und schon jahrelang zum Stamm der Volksbank zählen. „Auf diese Weise verbinden wir die Persönlichkeit der Beraterin oder des Beraters von nebenan mit der Erreichbarkeit und Flexibilität einer reinen Online-Bank“, berichtet Brinkmann weiter. Das Team bietet individuelle Beratungsgespräche in der Filiale oder per Videocall an, so dass Kunden sich Zeit und Wege sparen.

Nachhaltigkeit ist der „VNEO“ ohnehin wichtig, notwendiger Schriftverkehr mit den Kunden wird überwiegend papierlos, also digital, abgewickelt. Dies schont Ressourcen. Die ungewöhnlich im Lounge-Stil gestaltete Filiale in Lübbecke – bewusst ohne Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker ausgestattet – hat im Übrigen spezielle, kundenfreundliche Öffnungszeiten: Sie ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.