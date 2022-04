Der Höfeladen in Lübbecke ist nicht nur in der Stadt bekannt. Nun konnte ihre Betreiberin Nicole Ngoni einen prominenten Gast in den Geschäftsräumen begrüßen. Die ehemalige NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn schaute rein.

Grünen-Politiker Bärbel Höhn und Benjamin Rauer besuchen den Höfeladen in Lübbecke

Benjamin Rauer, Landtagskandidat der Grünen im Wahlkreis 88, Minden-Lübbecke I, und Nicole Ngoni, Betreiberin des Höfeladens in Lübbecke, überreichen Bärbel Höhn, ehemalige NRW-Umweltministerin der Grünen enen österlichen Präsentkorb.

Es ist ein besonderes Konzept, das hinter dem Höfeladen in der Tonstraße in Lübbecke steckt. Aus dem gesamten Kreisgebiet und umliegenden Kommunen bietet Betreiberin Nicole Ngoni regional erzeugte Produkte an. Einen Eindruck davon hat sich nun auch die ehemalige NRW-Umweltministerin der Grünen, Bärbel Höhn, verschafft, die mit Benjamin Rauer, Landtagskandidat der Grünen, auf Wahlkampftour war.

„ Es ist ein tolles Konzept. “ Bärbel Höhn

„Es ist ein tolles Konzept und ich sehe ein vielfältiges Angebot“, sagte Bärbel Höhn im Gespräch mit Nicole Ngoni. Letztere berichtete der prominenten Grünen-Politikerin von den Anfängen des Konzepts. „Ich habe zunächst nur für mich regionale Produkte gesucht, und dann kamen immer mehr dazu.“ Mit einer Internet-Plattform inklusive Online-Shop ging es dann weiter. „Der Kreis und die Region bieten so viele tolle Produkte, inzwischen habe ich von Apfelmus bis Ziegenfleisch etliche Dinge im Angebot.“

Regionales Handeln hat Vorteile

Gerade in Zeiten, in denen es bei den Lieferketten große Schwierigkeiten gebe, biete der regionale Handel tolle Vorteile. „Ich habe überhaupt kein Problem mit Mehl und Öl, da ich es hier vor Ort beziehe“, berichtete die Ladenbetreiberin weiter. Der Hüllhorster Benjamin Rauer schaut häufiger mal im Geschäft vorbei. „Ich mag das Kommunikative hier. Man kommt schnell ins Gespräch. Es fühlt sich ein bisschen wie bei Tante Emma an – im positiven Sinn.“ Und wenn einmal etwas fehle, könne Nicole Ngoni durch ihr Netzwerk inzwischen auch viele Sachen besorgen, die sie nicht regelmäßig im Programm hat. Für den Lübbecker Siegfried Gutsche, Kreistagsmitglied der Grünen, sind es genau solche Konzepte, die die Innenstädte benötigten. „Viele Menschen beschäftigen sich inzwischen mit der Erzeugung der Lebensmittel, die sie essen und trinken wollen. Ein Konzept der kurzen Wege ist die richtige Idee.“

„ Wir wollen die kleinen Höfe erhalten. “ Benjamin Rauer

Für Benjamin Rauer steht fest, dass die Gesellschaft von der „Geiz-ist-geil“-Mentalität wegkommen muss. „Wir wollen die kleinen Höfe erhalten, und dafür ist solch ein alternativer Vertriebsweg ideal. Der Höfeladen ist ein Lebensmittelpunkt im doppelten Sinn – dort herrscht Leben, und es dreht sich um Lebensmittel.“ Nach dem Besuch im Höfeladen in Lübbecke sollte die Tour Bärbel Höhn noch zur Gärtnerei Duftgarten nach Büttendorf führen.