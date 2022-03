Krankenhaus-Standort: CDU übt Kritik am Kooperationsangebot an die Stadt Espelkamp

Lübbecke

Bürgermeister Frank Haberbosch (SPD) hat Vorwürfe der CDU-Fraktion zurückgewiesen, er habe bei der Grundstückssuche für ein neues Krankenhaus die Resolution des Stadtrats missachtet und der Stadt Espelkamp eigenmächtig eine Kooperation in dieser Frage angeboten. „Die Legitimation dazu hättest Du nur durch den Rat bekommen können“, hielt CDU-Fraktionschef Klaus-Jürgen Bernotat dem Bürgermeister in der Ratssitzung am Donnerstag vor – und stieß eine lebhafte Debatte an.

Von Friederike Niemeyer