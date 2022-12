Weihnachtsmarkt zieht in die Lübbecker Innenstadt

Und mit der Abendstimmung kamen auch die Gäste: Der Lübbecker Weihnachtsmarkt hat am Mittwochnachmittag seine Türen geöffnet.

Eröffnung am Mittwochnachmittag - vielfältiges Angebot an 30 Buden bis Sonntag

Ein typischer grauer und nieseliger letzter Novembertag ist in Lübbecke zum fröhlichen Auftakt für den diesjährigen Weihnachtsmarkt geworden. Am späten Nachmittag schlenderten immer mehr Menschen an den traditionell mit gelben Sternen und Tannengrün verzierten Holzbuden vorbei oder ließen sich einen ersten Glühwein oder Kinderpunsch schmecken.