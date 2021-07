Wer ist ein Messias, wer kann weg?

Das erste große Thema des Abends war – natürlich – die Politik. Wahlprogramme, so Florian Schroeder, seien ja wie Ouzos beim Griechen: „Damit rechnet man schon gar nicht mehr, da kommen sie doch noch.“ Seine politische Meinung ist eindeutig: Laschet wirke wie der Nichtschwimmer, der auf dem 10-Meter-Turm steht, springen will, aber dann nicht weiß, wie das geht. Und Merkel: „Die wirkt in letzter Zeit wie ein aufgezogenes Duracell-Häschen auf Speed.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar