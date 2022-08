Rainer Ern lädt zu einem Landart-Wochenende in seinen Garten in Alswede

Lübbecke

Besucher der Atelierwerkstadt von Rainer Ern am Schanzeweg in Alswede sollten am Wochenende ein wenig Zeit mitbringen, wenn sie beabsichtigen, mehr als nur einen flüchtigen Blick auf einige der interessantesten Aushängeschilder unter den heimischen Kunstschaffenden zu werfen. Das Angebot der Landart-Station 4.12 erscheint durchaus üppig.

Von Peter Götz