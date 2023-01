Wie in alten Zeiten: Vorsilvester in Lübbecke

Kult-Band "No Mercy" spielt nach zweijähriger Corona-Pause wieder die alten Hits

Lübbecke

Mit dem ersten Vorsilvester-Konzert nach zweijähriger Zwangspause knüpfte die Lübbecker Kult-Band „No Mercy“ jetzt an eine jahrzehntelange Tradition an. Für viele Musikfans und Partyfreunde im Lübbecker Land gehört das Vorsilvester-Konzert am 30. Dezember zu einem gelungenen Jahreswechsel einfach dazu - wie der Sketch vom 90. Geburtstag im Fernsehen.

Von Ria Brandt