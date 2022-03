Lübbecke

Der Krieg in der Ukraine bewegt viele Menschen auch im Lübbecker Land – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Gut 300 Männer, Frauen und Kinder haben sich am Sonntagmittag zu einer großen Solidaritätskundgebung auf dem Lübbecker Marktplatz eingefunden, um den Menschen in der Ukraine zu zu zeigen: „Wir stehen mit Euch zusammen.“

Von Arndt Hoppe