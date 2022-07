Wortakrobat wirbt für Frieden

Konzert am Blue Mojo: Ezé Wendtoin und Band machen deutlich, dass kulturelle Vielfalt wichtig und bereichernd ist

Lübbecke

Ein Kulturversteher, ein Wortakrobat und ein Menschenfreund. All das ist Ezé Wendtoin. Der Ausnahmemusiker kommt aus Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso in Westafrika. Übersetzt man Burkina Faso ins Deutsche, heißt das „Land der aufrichtigen Menschen“. Auch das ist Ezé Wendtoin mit Sicherheit, ein aufrichtiger Mensch. Man nahm ihm und seiner Band jede Zeile, jedes Wort ab, was gesungen wurde, denn zu hören war die lebensfrohe Gruppe kürzlich auf einer Bühne vor dem Blue Mojo bei bestem Wetter.

Von Michael Biesewinkel