Zehnjähriges Kind wird bei Unfall in Lübbecke verletzt

Lübbecke

Ein Verkehrsunfall auf der Rahdener Straße, der sich bereits am vergangenen Montag in Lübbecke ereignet hat, beschäftigt derzeit die Verkehrsermittler. An diesem Tag soll gegen 7.25 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer einen zehn Jahre alten Jungen angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben.