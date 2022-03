Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Unfall auf der Berliner Straße (B 239) in Lübbecke haben sich in der Nacht zu Samstag zwei Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Autos prallen auf der B 239 in Lübbecke zusammen und schleudern in den Graben

Schwerer Unfall in der Nacht zu Samstag in Lübbecke: Beide Autos schleuderten nach dem Zusammenstoß in einen Graben.

So war den Erkenntnissen der Polizei zufolge ein 48-jähriger Mann aus Lübbecker gegen 0.45 Uhr aus Espelkamp kommend mit einem Nissan auf der Bundesstraße unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 22-Jähriger, ebenfalls aus Lübbecke, mit einem Skoda vom Heuweg kommend auf der Industriestraße und wollte die Ampelkreuzung an der Berliner Straße geradeaus überqueren. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die in der Folge jeweils in den Straßengraben schleuderten.

Beide Fahrer kamen nach einer Erstbehandlung durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser. Neben der Polizei und zwei Rettungswagenbesatzungen waren auch ein Notarzt und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Nach Beendigung der Unfallaufnahme sorgte ein Abschleppunternehmen für den Abtransport beider Fahrzeuge.