Märchenhaftes, Filmvorschau und mehr

Es war wie ein Abend mit alten Bekannten, als die zwei Bad Oeynhausener Persönlichkeiten Jasmin Wilkening und Dr. Hendrik Tieke in der zweiten „Stadtlese“ über ihr Leben und ihre Arbeit plauderten. Musikalisch untermalt wurde der Abend von den „Spontangästen“ Denise Gruber und Filipe Brito.

Und die nächste „Stadtlese“ ist schon in Planung: Voraussichtlich im Oktober wird es wieder so weit sein. Mehrere aufgemalte Bücherregale, Teppiche jeglicher Art und zwischendurch etwas Musik vermittelten den 85 Besuchern Wohnzimmer-Atmosphäre. Dazu kamen die spannenden Bad Oeynhausener Persönlichkeiten, die den Zuschauern einen kleinen Einblick in ihr Tun und Leben boten. Moderiert wurde der Abend von Bettina Eisler.