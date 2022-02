Ein Büro mit großem Schreibtisch? Das braucht Patricia Sieker nicht. Die gebürtige Loherin setzt lieber auf eine mobile Alternative: „Mein Auto ist mein Büro, denn die meiste Zeit bin ich ohnehin unterwegs“, sagt sie. Ausgestattet mit einem Laptop ist die selbstständige Immobilienmaklerin in der Kurstadt und einem Umkreis von 50 Kilometern in ihrem Büro auf vier Rädern unterwegs.

Die meiste Zeit verbringt die selbstständige Immobilienmaklerin Patricia Sieker in ihrem Auto, das sie als eine Art mobiles Büro zu Besichtigungen und Kundengesprächen bringt. Der Laptop ermöglicht das flexible Arbeiten von unterwegs.

Der Wunsch nach Unabhängigkeit habe die Idee einer Tätigkeit als selbstständige Immobilienmaklerin in ihr geweckt, berichtet die 47-Jährige. Was es heißt, selbstbestimmt zu arbeiten, hat die Bad Oeynhausenerin von klein auf von ihrem Vater gelernt. Der ehemalige Loher Geschäftsmann Manfred Sieker habe sie schon als Kind an die Hand genommen. „Er war mir immer ein Vorbild und hat mir beigebracht, wie man ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau wird, mit dem oder der man gerne zusammenarbeitet“, ergänzt Patricia Sieker.