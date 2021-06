Minden: Hausbewohnerin überrascht Einbrecher nach ihrer Rückkehr

Täter nach Flucht gefasst

Minden Einen großen Schreck hat eine Mindenerin am Sonntagnachmittag erlitten, als sie nach ihrer Abwesenheit in ihr Haus an der Bastaustraße in Minden zurückkehrte. Dabei traf sie nach Polizeiangaben in ihren vier Wänden auf einen Einbrecher.