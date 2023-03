Minden-Lübbecker Kreistagsmehrheit will Job-Ticket für Bus und Bahn einführen

Initiative von CDU und Grünen denkt zunächst an Mitarbeiter der Kreisverwaltung

„Mit einem neuen Job-Ticket kann ein guter Anreiz für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Betriebe geschaffen werden, für den Weg zur Arbeit auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen“, sasgt Cornelia Schmelzer, Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion. „Ich bin überzeugt, dass der Kreis als Arbeitgeber bei der umwelt- und klimafreundlichen Mobilität eine Vorbildfunktion hat. Auch für das Werben um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist das Angebot eines attraktiven Jobtickets im Zeitalter des Fachkräftemangels ein Baustein für Erfolg.“ Entsprechend haben die Kreistagsfraktionen von Grünen und CDU mit einem Antrag die Kreisverwaltung beauftragt, möglichst zum 1. Mai die Sonderform „Job-Ticket“ des Deutschlandtickets für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Schmelzer: „Es sollen auch weitere Unternehmen im Kreis dazu animiert werden, dieses Ticket anzubieten.“

Dazu sagt Florian Staab, Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfaktion: „Das bisher von der Kreisverwaltung angebotene Job-Ticket ohne Zuschuss des Arbeitgebers wird aktuell nur von 15 der 1800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genutzt. Der Vertrag mit dem OWL-Verkehr läuft am 30. Juni aus. Die neue Variante des Job-Tickets ist erheblich attraktiver, so dass auch Personen einbezogen werden können, die über bisherige Tarif- und Ländergrenzen hinweg pendeln. Es ist mit deutlich mehr Nutzern zu rechnen. Außerdem ist unser Kreis selbst an Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden unserer Region beteiligt und kann dort sowohl von einer deutlichen Ausweitung des Geschäfts im Rahmen der Verkehrswende profitieren, als auch aktiv gestalten.“

„Schub für Mobilitätswende“

Dr. Petra Spona, grünes Fraktionsvorstandsmitglied aus Lübbecke, ergänzt dazu: „Das Deutschlandticket wird als monatlich kündbares Abo mit einfacher Handhabung und ohne Tarifdschungel eine Alternative zum Auto sein. Denn mit einer mindestens zweijährigen Laufzeit ist es auch im ländlichen Raum, wo das Angebot nicht so gut ausgebaut ist, für viele Pendelnde je nach Wohnortlage sehr attraktiv.“

Detlef Beckschewe, CDU-Fraktionsvorsitzender, betont zufrieden: „Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben zentrale Hindernisse aus dem Weg geräumt und wichtige Verständigungen erreicht, um die Sonderform Job-Ticket als Deutschlandticket in Minden-Lübbecke endlich einführen zu können. Das Jobticket wird fest im Deutschlandticket verankert, sodass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft zu attraktiven Preisen in Minden-Lübbecke mobil sein können. Das ist ein wichtiger Schub für die Mobilitätswende im Mühlenkreis und eine große soziale Entlastung für viele Menschen.“

Unternehmen können sich beteiligen

Die Bundesregierung hat Ende 2022 das Deutschlandticket zu einem Preis von 49 Euro als Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets beschlossen. Im Rahmen der genaueren Festlegung der Finanzierung wurde zu Beginn des Jahres 2023 eine Sonderform des Deutschlandtickets, das Job-Ticket, zu einem Kundenpreis von 34 Euro beschlossen. Indem Unternehmen einen 25-prozentigen Zuschuss leisten, sichern sie zusätzliche 5 Prozent Erlass durch die Verkehrsunternehmen, so dass dem Unternehmen je Monat und Mitarbeiter Kosten von 12 Euro entstehen. Je nach Steuerbehandlung, die derzeit noch offen ist, sinkt für die Arbeitnehmer der Eigenbeitrag von 34 auf 25 Euro.