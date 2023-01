Landratswahl 2023 in Minden-Lübbecke: Die Kandidaten

Am 15. Januar findet in Minden-Lübbecke die vorgezogene Landratswahl 2023 statt. Wir stellen die Kandidaten vor.

Die bei der Kommunalwahl 2020 gewählte Landrätin des Kreises Minden-Lübbecke, Anna Katharina Bölling, ist zum 1. September 2022 aus dem Amt geschieden. Grund ist Böllings Ernennung zur Präsidentin des Regierungsbezirks Detmold.

Um die vakante Stelle des neuen Landrats bewerben sich nun also drei Kandidaten von CDU, SPD und AfD. Die Grünen haben keine Kandidaten ins Rennen geschickt. Auch die FDP stellte kein Parteimitglied zur Wahl.

Landratskandidat der SPD: Ali Dogan

Für die SPD tritt Ali Dogan (40) zur Landratswahl 2023 in Minden-Lübbecke an. Auf der Wahlkreiskonferenz der Sozialdemokraten in Espelkamp stimmten im Oktober 122 Delegierte für den gebürtigen Herforder. Der einzige Mitbewerber, Johannes Weinig (66) aus Minden, kam lediglich auf 14 Stimmen.

Nach ersten politischen Schritten in der SPD Bünde arbeitete Dogan unter anderem als Referent im Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen. In seiner derzeitigen Position als Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin sind ihm etwa 500 Mitarbeiter unterstellt. Als Landrat in Minden-Lübbecke würde er in seine Heimat Ostwestfalen zurückkehren.

Ali Dogan wird bei der Landratswahl für die SPD ins Rennen gehen. Foto: Kai Wessel

Die CDU schickt Jörg Schrader um die Landratswahl ins Rennen

Jörg Schrader (50), derzeit Finanzdezernent im Kreishaus, soll als Kandidat der CDU in die anstehende Landratswahl im Kreis Minden-Lübbecke gehen. Das gab die Partei im September im Rahmen eines Pressegesprächs in Minden bekannt.

Der Diplom-Verwaltungswirt ist seit 2002 CDU-Mitglied. Er stammt aus dem Siegerland, lebt aber inzwischen in Minden. Seit 2016 ist er Kämmerer des Kreises und leitet das Dezernat III mit 240 Mitarbeitern, zu dem auch die Bereiche Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Digitalisierung sowie das Straßenverkehrsamt gehören. Als Teil der Verwaltungsspitze des Kreises Minden-Lübbecke hat er auch an den Sitzungen des Verwaltungsrats der Mühlenkreiskliniken und natürlich des Kreistags teilgenommen. Über größere politische Erfahrung verfügt Schrader jedoch nicht.

Jörg-Michael Schrader, Landratskandidat CDU Minden-Lübbecke. Foto: CDU Minden-Lübbecke

Minden-Lübbecke: Thomas Röckemann ist Landratskandidat der AfD

Der Mindener Rechtsanwalt Thomas Röckemann ist von der Kreiswahlversammlung der AfD einstimmig zum Kandidaten für die Landratswahl am 15. Januar 2023 in Minden-Lübbecke gewählt worden. Röckemann war von 2017 bis 2022 NRW-Landtagsabgeordneter.