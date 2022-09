„Ärzte“ und „Tote Hosen“ in Minden: Was gibt es rund um die Konzerte zu beachten?

Jeweils 40.000 Fans werden an den nächsten beiden Samstagen auf Kanzlers Weide am Weserufer in Minden erwartet: Dort treten „Die Ärzte“ (3. September) und „Die Toten Hosen“ (10. September) auf. Was gibt es für die Anreise und rund um die Konzerte zu beachten?

So voll wird es auch an den nächsten Wochenenden wieder auf Kanzlers Weide - hier eine Aufnahme vom Konzert der Toten Hosen im Jahr 2018.

Die Stadtverwaltung Minden weist darauf hin, dass es rund um die Großkonzerte zu verschiedenen Einschränkungen kommt.

Informationen zu Parkmöglichkeiten an den Konzerttagen, zur Anreise und zu eingesetzten Sonderzügen gibt es nach Auskunft der Stadt hier: www.dä-minden.de und www.dth-minden.de.

Wohnmobilstellplatz und Parkplatz Kanzlers Weide gesperrt

Der bei Campern beliebte Wohnmobil-Stellplatz und auch der kostenfreie Parkplatz „Kanzlers Weide“ (ca. 2000 Plätze für Pkw) sind wegen der zwei Großkonzerte vom 29. August bis 12. September voll gesperrt. Wohnmobilisten sollten auf umliegende Stellplätze an der Weser (zum Beispiel in Vlotho, Rinteln, Hameln – in Richtung Süden - oder Petershagen, Stolzenau und Leeser See - in Richtung Norden - ausweichen.

Ein Parken von Wohnmobilen auf der Schlagde wird mangels geeigneter Abstellflächen auch kurzfristig nicht geduldet, teilt die Ordnungsbehörde mit. Informationen für Touristen gibt die Minden Marketing GmbH, Telefon 0571 8290659, Mail: [email protected]; Internetseite: https://www.minden-erleben.de/tourismus/index.php/de/touristische-angebote-minden/wohnmobilstellplatz

Die Toten Hosen spielen am 10. September am Weserufer in Minden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Für die weggefallenen Pkw-Stellplätze auf Kanzlers Weide gibt es an der Schlagde und am Regierungsgebäude keine kostenfreien Alternativen – wie sonst zu den Messen. Diese bleiben im Zeitraum vom 29. August bis 12. September kostenpflichtig. Eine Übersicht über weitere Parkmöglichkeiten in der Mindener Innenstadt gibt es hier: https://www.minden.de/wirtschaft-mobilitaet-wohnen/mobilitaet-verkehr/parken-in-minden/

Glacisbrücke gesperrt

Auch Radfahrer und Fußgänger müssen sich wegen der geplanten Open-Air-Konzerte auf Umwege einstellen. Denn auch die Glacisbrücke ist vom 29. August bis 13. September voll gesperrt. Auch an beiden Konzerttagen darf die Brücke aus Sicherheitsgründen nicht als Weg zum oder vom Konzert genutzt werden.

Drohnenverbot über Kanzlers Weide

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke weist darauf hin, dass an beiden Großkonzerttagen, 3. und 10. September, ein absolutes Aufsteigeverbot für Drohnen im Veranstaltungsbereich gilt – auch für die Weser seitlich des Konzertgeländes. Missachtungen werden scharf bestraft. Informationen gibt es hier: https://www.bezreg-muenster.de/de/verkehr/drohnen/index.html

Zuständige Luftverkehrsbehörde für den Bereich Minden ist die Bezirksregierung Münster. Bei Filmaufnahmen ist grundsätzlich eine Aufstiegsgenehmigung erforderlich. Auch beim erlaubten Aufsteigen von Drohnen gilt grundsätzlich ein Mindestabstand zu Menschenmengen von mindestens 100 Metern. „Die Ordnungsbehörde der Stadt Minden wird eine Aufstiegsgenehmigung für die beiden Tage der Großkonzerte nicht erteilen“, betont die Stadtverwaltung