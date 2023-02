Deutschlands erster Landrat, der Ali heißt

Minden

Das Einfamilienhaus, in das Ali Dogan (40) in Kürze mit seiner Frau und den beiden Kindern einziehen wird, liegt nicht weit vom Sitz der Kreisverwaltung in Minden entfernt. Mit dem Vermieter war sich Dogan (SPD) schon Wochen vor der Landratswahl einig. „Ich war sicher, dass ich gewinnen würde“, sagt er.