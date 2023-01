Ali Dogan heißt der neue Landrat in Minden

Foto:

Es ist ein großer persönlicher Erfolg für Ali Dogan, aber wohl auch eine Genugtuung für die SPD im Kreis. Nach nur zwei Jahren CDU-Intermezzo auf dem Chefsessel im Kreishaus nimmt dort wieder ein Sozialdemokrat Platz.



Ali Dogan hat seinen deutlichen Wahlsieg sicher auch seinem engagierten Wahlkampf auf allen Kanälen und seiner freundlichen Wesensart zu verdanken. In Bad Oeynhausen, vor allem aber im Altkreis Lübbecke, hat die SPD in der Stichwahl ohne den AfD-Kandidaten besser mobilisieren können als die CDU.



Gerade im Altkreis Lübbecke zeigt sich deutlich, dass Dogan die populärere Auffassung beim Thema Krankenhaus vertreten hat. Mit seinem ehrlichen, aber eben auch aneckenden Kurs pro Neubau in Espelkamp hat dagegen Jörg Schrader vor allem in Lübbecke, aber auch in Hüllhorst und Preußisch Oldendorf die konservativen Wähler geradezu verschreckt.



Ali Dogan wiederum hat hier bei den Sanierungsbefürwortern viele Hoffnungen geweckt, die er nun mit einer schwarz-grünen Mehrheit im Kreistag wird diskutieren müssen.