40. Geburtstag vor 40.000 Fans

Ein "Paradies" für Fans von „Die Toten Hosen“ am Weserufer in Minden

Minden

Teil zwei der großen Party am Weserufer in Minden: Nach „Die Ärzte“ haben am Samstag auch die „Toten Hosen“ auf Kanzlers Weide mit 40.000 Fans gefeiert.

Von Sören Voss