Archäologen entdecken Mittelalter-Siedlung und Gräber aus der Eisenzeit

Ausgrabungen wie die in Didinghausen sind ein Fall für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Den Ursprung der Siedlung mit seinen Schwellbalkenhäusern, von denen nur noch die Umrisse erkennbar sind, datieren die Archäologen auf das 8. Jahrhundert. Der Acker, in dem die historisch wertvollen Zeugnisse der Siedlungsgeschichte verborgen sind, erstreckt sich über eine Fläche, die so groß ist wie sieben Fußballfelder. Eigentlich sollte hier eine Logistikhalle für den Mindener Regioport entstehen. Die muss warten. „Das hier ist eine der größten Ausgrabungsflächen in Ostwestfalen-Lippe“, sagt Dr. Sven Spiong, Chef-Archäologe der LWL-Außenstelle Bielefeld. 300.000 Euro stehen für die Ausgrabungen zur Verfügung. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

