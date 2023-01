Beratungsstelle Minden der Verbraucherzentrale hat eine neue Leiterin

Krüger ist studierte Diplom-Lebensmittelchemikerin. Das Rüstzeug für ihre neue Leitungsaufgabe erwarb Christina Krüger bei Tätigkeiten in der Industrie. Seit 2004 lebt die Mutter von drei erwachsenen Kindern mit ihrem Mann in Minden.

Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen, auf Missstände aufmerksam zu machen und Verbraucherwissen insbesondere an junge Leute weiterzugeben – die Möglichkeit, in diesem Sinne tätig zu werden, gehört zu den Gründen, die Krüger zu einem Wechsel zur Verbraucherzentrale NRW motiviert haben.

Vernetzung mit Verwaltung und Verbänden

Mit als erstes auf ihrer Agenda stehe die weitere Vernetzung in Minden und im gesamten Kreis. „Ich bin froh und Ursula Thielemann sehr dankbar, dass ich auf ein gutes Netzwerk bauen kann“, so Christina Krüger. „Denn die bewährten Kooperationen mit Verwaltungen, Verbänden und der Austausch mit politischen Interessenvertretern werden mir helfen, in meiner neuen Rolle Fuß zu fassen und für die Menschen im Kreisgebiet etwas zu bewegen.“

Wichtig sei ihr das Versprechen, dass die Verbraucherzentrale weiterhin eine verlässliche Anlaufstelle sein werde, die Ratsuchende professionell in all ihren Fragen und Anliegen unterstütze. Christina Krüger führt dazu aus: „Die Nöte der Bürger verändern sich, Rechtsprobleme werden komplexer, die Digitalisierung durchdringt fast alle Lebensbereiche. Daher wird die Information und Beratung durch die Verbraucherzentrale immer wichtiger und auch vielschichtiger.“ An diesem Punkt wolle man als Team ansetzen und in einer sich ständig ändernden Zeit Ansprechpartnerin sein, um Orientierung und Wegweisung zu geben.