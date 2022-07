Bölling wird Regierungspräsidentin in OWL

Die Minden-Lübbecker Landrätin Anna Katharina Bölling (42) wird neue Regierungspräsidentin für Ostwestfalen-Lippe. Das hat das Landeskabinett am Freitagnachmittag beschlossen.

Anna Katharina Bölling, CDU-Politikerin und bisher Landrätin in Minden-Lübbecke, wird neue Regierungspräsidentin in OWL

Den Namen der CDU-Politikerin hatte diese Zeitung bereits am 25. Juni ins Spiel gebracht.

Zuletzt galt der scheidende Staatssekretär im NRW-Familienministerium, der Bielefelder Andreas Bothe (FDP), als Favorit auf den Posten. Doch diese Personalie stieß in der ostwestfälisch-lippischen CDU auf großen Widerstand und sorgte für Druck auf die Landes-CDU und ihren Vorsitzenden, den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Bothe übernimmt die Bezirksregierung Münster.

Anna Katharina Bölling ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder und wohnt in Minden. Die Anfrage von Ministerpräsident Hendrik Wüst erreichte sie im Urlaub an der Ostsee. Die Entscheidung für den Wechsel sei ihr nicht leicht gefallen. Die 42-Jährige hat zwei kleine Kinder und wohnt aktuell nur wenige Meter vom Kreishaus in Minden entfernt.

„Wen hätte Herr Bothe als FDP-Mann und Regierungspräsident in Detmold denn in Düsseldorf anrufen können? CDU und Grüne regieren jetzt Nordrhein-Westfalen. Bothe hätte keinen direkten Draht in die Staatskanzlei und die Ministerien gehabt“, heißt es aus der heimischen CDU.

Die noch amtiernde Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl (FDP) Foto:

Bölling löst die eigentlich bereits pensionierte Marianne Thomann-Stahl (FDP) ab, die die Behörde übergangsweise noch einmal übernommen hatte, nachdem Judith Pirscher (ebenfalls FDP) als Staatssekretärin in Bundesbildungsministerium gewechselt war.