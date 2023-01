Die Erfinderin des Kaffee-Filters

Sie gilt als die Erfindern des Kaffeefilters und ist Gründerin des Unternehmens Melitta mit Sitz in Minden – Melitta Bentz. Die erfolgreiche Geschäftsfrau wäre an diesem Dienstag – 31. Januar 2023 – 150 Jahre alt geworden. Bis heute sei sie Vorbild und Antrieb für das das ostwestfälische Familienunternehmen.

Unternehmensgründerin Melitta Bentz wäre am 31. Januar 2023 150 Jahre alt geworden

So ging es damals los: Mit einem Messingbecher und den ersten Filtertüten hat Melitta Bentz den Geschmack des Kaffees entscheidend verbessern können. Fortan war der störende Kaffeesatz verschwunden und das Getränk auch nicht mehr so bitter.

Ihre Liebe zum Kaffee habe Melitta Bentz weltberühmt gemacht, betont das Unternehmen heute Stolz. 1908 erfand sie den Kaffeefilter – mit vier einfachen Utensilien: Einem Messingbecher, einem Blatt Löschpapier, einem Hammer und einem Nagel. Sie durchlöcherte den Boden des Messingbechers und legte ein Löschblatt aus dem Schulheft ihres Sohnes hinein.

Als sie den Kaffee vorsichtig durch den Messingbecher laufen ließ, wurde ihr klar: Mit dieser einfachen Idee gelingt es, den störenden Kaffeesatz und den bitteren Geschmack aus der Kaffeetasse zu verbannen – und den Genuss am Kaffee wesentlich zu steigern.

Diese einfache, aber geniale Erfindung führte zur Gründung eines kleinen Betriebs in Dresden und sollte in den Folgejahren die Kaffeezubereitung rund um die Welt revolutionieren. Aus dem kleinen Betrieb ist heute ein international agierendes Familienunternehmen entstanden – mit rund 6000 Beschäftigten weltweit und einem umfangreichen Produktsortiment für die Zubereitung von Kaffee und Tee sowie für Frische, Sauberkeit und Hygiene. Melitta Bentz starb 1950 in Porta Westfalica im Alter von 77 Jahren.

„Meine Ur-Großmutter hat nicht nur den Grundstein für die heutige Melitta Gruppe gelegt“, sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe. „Ihr Pioniergeist, ihre hohe Innovationskraft sowie die konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse prägen bis heute unser Unternehmen und sind Maßstab und Antrieb unseres Denkens und Handelns.“

Vorbild ihrer Zeit

Mit ihrem Ideenreichtum, ihrem Mut und ihrem Durchhaltevermögen war Melitta Bentz nicht nur eine erfolgreiche Erfinderin und Unternehmerin. Sie war auch eine Pionierin ihrer Zeit. Sie verknüpfte ihre Rolle als dreifache Mutter und Hausfrau mit der einer erfolgreichen Geschäftsfrau – und dient daher bis heute als Vorbild für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, betont das Unternehmen.

Für sie sei unternehmerisches Handeln stets untrennbar mit Verantwortung verbunden. Zeit ihres Lebens habe sie sich der Frage gewidmet, wie Bestehendes verbessert und Zukunft gestaltet werden kann. „Melitta Bentz wollte mit ihren Erfindungen ganz besondere Momente im Alltag der Menschen schaffen“, sagt Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe. „Daran hat sich bis heute nichts geändert: Genuss, Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit stehen bis heute im Mittelpunkt unserer Produkte – ob zuhause, unterwegs oder in der Gastronomie.“

Ein großes Herz

Melitta Bentz war es wichtig, dass es auch ihrem Umfeld gut ging. Sie hatte einen ausgeprägten Familiensinn und ein großes Herz für das Wohlergeben der Mitarbeitenden und deren Familien. Daher drang sie auf überdurchschnittlich hohe Gehälter, eine über den Branchenstandard hinausgehende Anzahl von Urlaubstagen sowie auf Vergünstigungen für die Beschäftigen. Sie setzte zahlreiche soziale Zusatzleistungen durch, die Menschen bei besonderen Ereignissen und in herausfordernden Lebenssituationen finanziell unterstützten.

„Die hohe Wertschätzung gegenüber jedem Mitarbeitenden ist bis heute das Fundament unserer Unternehmenskultur. Der Zusammenhalt – dieser Joint Impact – zwischen den Mitarbeitenden gehört zu den zentralen Erfolgsfaktoren – gerade auch in herausfordernden Zeiten“, sagt Jero Bentz.

Heute verdient Melitta sein Geld nicht nur mit Kaffeebohnen und -filtern, sondern auch mit Kaffeemaschinen. Zudem ist Melitta mit Haushaltsprodukten wie der Staubsauerbeutel-Marke Swirl oder den Frischhaltefolien Toppits vertreten.

Im Jahr 2021 betrug der Umsatz des Familienunternehmens rund 1,9 Milliarden Euro. Die Zahl der weltweit tätigen Mitarbeiter liegt bei rund 6000. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen traditionell nicht.